Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Andrii Zozulia den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels in Minute 22 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Zerbe, T. Koch, Purrucker (87. Schneider), Luib (90. Beyer), Dierichen (46. Necke), Raßmann, Puphal, P. Koch (73. Hafkesbrink), Zozulia (77. Lehmann)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Winkler (73. Hartmann), Schubert (46. Kowalski), Agwu (65. Piven), Pannier, Schöneck (90. Klein), Kunze, Schmitz, Niesel, Hoffmann

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101