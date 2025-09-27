Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 101 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Timm Koch (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Andrii Zozulia den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels liegt in Minute 22 2:0 vorn

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Der SSC Weißenfels sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Purrucker (87. Schneider), Luib (90. Beyer), Schumann, Puphal, Zerbe, P. Koch (73. Hafkesbrink), Zozulia (77. Lehmann), Dierichen (46. Necke), T. Koch

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Winkler (73. Hartmann), Schmitz, Schöneck (90. Klein), Niesel, Kunze, Hoffmann, Agwu (65. Piven), Dabel, Schubert (46. Kowalski)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101