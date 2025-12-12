Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Patrick Olbricht (VfB 1906 Sangerhausen) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Lange (73. J. Stöhr), Kern, Weick (90. Hennig), Schneider (90. Reiber), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Hildebrandt, Scholz (79. Schulz), F. Stöhr, Schäffner, Olbricht

SC Bernburg: Friedrich – Schmidt, Krüger, Staat, Lange (88. Gohl), Giemsa, Lange (59. Raeck), Schauer, Fahland (88. Heute), Becker (59. Hilmer), Krishteyn

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76