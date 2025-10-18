Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den VfB Merseburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg endet mit Remis 0:0

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg. 110 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

0:0 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen VfB Merseburg –

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann (56. Elflein), Böhme, Bauer, Litzenberg, Hadaschik, Radke, Hlynianyi, Born (59. Ehrhardt), Bark (72. Galushyn), Gründling (75. Sumka)

VfB Merseburg: Bartz – Nicodemus (90. Jung), Korngiebel, Berndt, Roß (63. Erovic), Bierschenk, Taubert, Wagner, Frühauf (88. Arndt), Knerler, Hillemann

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110