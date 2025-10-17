Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SC Bernburg und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Unentschieden.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf – 87. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Jamie Liam Bichtemann ersetzte Felix Hilmer und Pepe Streithoff kam rein für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team errang (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Bernburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Staat (80. Streithoff), Hilmer (72. Bichtemann), F. Lange, Krüger, Heitzmann, Fahland (89. Schmidt), Becker, Schauer, Raeck, L. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Schmitz, Pannier, Piontek, Winkler (87. Hartmann), Hoffmann (87. Agwu), Kowalski (75. Piven), Meyer (82. Hotopp), Kunze, Schöneck

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115