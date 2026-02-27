Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SC Bernburg ein 4:3 (2:2)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:2).

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 38. Minute. Diesmal war Carlos Krüger der Torschütze.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Viacheslav Potapenko traf in der 44. Spielminute. Gleichstand. Die Bernburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Nils Erik Fahland versenkte den Ball in Minute 50. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Litzenberg versenkte den Ball in der 66. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Edozie Christian Chidera (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Mannschaft erzielen (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Krüger (81. Staat), Chidera, Raeck, Schauer, Heute (69. Weigel), Strobach (90. Giemsa), Schmidt (90. Binkau), Fahland (86. Hilmer), Becker, Heitzmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Litzenberg, Günther, Bark (66. Galushyn), Hadaschik, Böhme, Potapenko (80. Born), Sumka, Ehrhardt, Weimann, Ludwig

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154