Bitterfeld-Wolfen/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SG Rot-Weiß Thalheim nach einem klaren Rückstand den SV 09 Staßfurt mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (17.). In Minute 20 schoss Florian Schmidt-Daul das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die Bitterfeld-Wolfener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 38 wurde das Gegentor durch Luca Finn Prielipp erzielt.

1:1 für SG Rot-Weiß Thalheim und SV 09 Staßfurt – 38. Minute

In der 58. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Thalheims Yehor Petrov konnte seinem Team in Minute 73 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Staßfurt. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 26 (77.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für die SG Rot-Weiß Thalheim.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Prielipp den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV 09 Staßfurt

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Trojandt (46. Kuras), Piven, Shtohryn (79. Kunyk), Sonco (60. Petrov), Prielipp, Seniura, Moroz, Rekas, Stashenko, Slupski

SV 09 Staßfurt: Probst – Hoffmann, Dittwe (53. Hertel), Schmidt-Daul, Van Linthout, Lampe, Weirauch (63. Burdack), Härtge, Sturm (77. Pumptow), Lieder, Schulz

Tore: 0:1 Florian Schmidt-Daul (20.), 1:1 Luca Finn Prielipp (38.), 2:1 Yehor Petrov (73.), 3:1 Ernest Piotr Slupski (77.), 4:1 Luca Finn Prielipp (79.); Zuschauer: 111