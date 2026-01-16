Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half der SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag nicht, als sie sich vor 98 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen die SV Fortuna Magdeburg verabschieden musste.

SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Fortuna Magdeburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Pawel Kudyba. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Dirk Hannemann am Ende der ersten Halbzeit, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Queba Sonco der Torschütze (81.).

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 81

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Illya Kovkrak, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (90.+7).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Moroz, Wróblewski (88. Henze), (46. Gräbe-Schmelzer), Schmökel, Schinkel (69. Sambu Cabral), May (60. Zahrt), Prielipp, Kunyk, Sonco

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach (62. Bimenyimana), Gerstner, Megel (27. Domitz), Weidemeier (87. Rexhepi), Kauka, Ehrenberg (82. Kovkrak), Pide, Lange, Schüler (78. Rudolph), Halilaj

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98