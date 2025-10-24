Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 3:5 (1:3) besiegt.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Nach nur zwölf Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philipp Stache das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Aber die Bitterfeld-Wolfener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Max Alexander Kuras erzielt.

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 29

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Emseloher legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Dominik Polívka versenkte den Ball in der 34. Spielminute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco traf in Spielminute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco, May (81. Sambu Cabral), Prielipp, Schmökel, Seniura (67. Wróblewski), Schinkel, Zawada, Ndour, Kuras, Bakkush

SV Eintracht Emseloh: Franke – Heimur, Aljindo, Schmidt (77. Vrba), Stamm, Mukhoid (59. Bozhok), Molochko (46. Aljindo), Polívka, Stache (83. Citaku), Shevtsov, Senft (81. Schüt)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168