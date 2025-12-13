Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 125 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels führt nach 90+2 Minuten 2:0

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Timm Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Zerbe (74. P. Koch), T. Koch, Purrucker (86. Schneider), Löser (63. Zozulia), Raßmann (63. Kopp), Hafkesbrink, Luib (90. Beyer), Dierichen, Puphal

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Galushyn, Hadaschik, Böhme, Gründling (63. Hoffmann), Weimann, Elflein (46. Born), Hlynianyi, Ludwig (72. Potapenko), Ehrhardt (63. Litzenberg), Bauer

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125