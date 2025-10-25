Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Havelberg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Havelberger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SV Fortuna Magdeburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Tom Hilgenfeld (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ali Maarouf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

1:1 für SSV Havelwinkel Warnau und SV Fortuna Magdeburg – 57. Minute

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Dante-Nick Sturm, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Hilgenfeld (61. Hutyra), Heinrich, Knuth (72. Hain), Winning, Neumann, Albrecht, Bradburn, Bauer, Bäther (79. Brömme), Büchner

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Steinbach (90. Pide), Halilaj (89. Thon), Weidemeier, Sturm (82. Riemann), Domitz, Kovkrak (65. Karow), Rudolph, Ehrenberg, Maarouf, Kauka

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119