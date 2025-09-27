Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 78 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau baut Vorsprung auf 2:0 aus – 49. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Aaron Sothen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (77.). Damit war der Erfolg der Zorbauer gesichert. Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Maier (71. De Pinho Gomes), Beer, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Omerovic, Tsipi, Hatim, Sothen (80. Stelmak), Bondarenko (82. Jose Malu), B. Strauchmann, Engl (71. Souvatzoglou)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg, Halilaj (82. Riemann), Pide, Weidemeier, Halilaj (60. Sturm), Kovkrak (56. Schüler), Megel, Lange, Rudolph (73. Rexhepi), Domitz

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78