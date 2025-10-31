Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Zorbau/MTU. Das Match zwischen Zorbau und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der VfB Merseburg kassierte jetzt einmal Gelb (23.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lauris Voigt den Ball ins Netz (35.).

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 im Rückstand – Minute 35

In der 54. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Die Merseburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Tim Knerler für Moritz Kothe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Kothe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Bondarenko, N. Neuhaus, Beer, Hatim, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Tsipi (75. Engl), Sothen, Souvatzoglou, Omerovic (68. Maier), Seidel

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Erovic (66. Frühauf), Bierschenk (46. Dähne), Korngiebel, Voigt (90. Mittler), Nicodemus, Arndt (58. Berndt), Wagner, Knerler (84. Kothe), Hillemann

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146