Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

In Minute 17 schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bernburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier, Megel, Gerstner (81. Sturm), Kauka (81. Ehrenberg), A. Halilaj (65. Steinbach), Domitz, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kovkrak, Lange, Pide

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Heitzmann, Raeck, Lange, Schauer, Schmidt (50. Staat), Strobach, Hilmer (78. Heute), Krüger, Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102