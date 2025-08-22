Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte dreimal Gelb ein (62.). Die Magdeburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luk Alfred Ehrenberg erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Gerwien, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (89.). Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Bimenyimana), D. Halilaj (85. A. Halilaj), Domitz, Kauka, Lange, Maarouf (74. Ehrenberg), Gerstner (22. Gerwien), Weidemeier, Steinbach (73. Valle Pousa), Riemann

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Dantas Caldas, Winter (37. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Masaka (61. Santana Lisboa), Lehmann, Kale, Miranda Conceicao

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87