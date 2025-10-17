Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 132 Zuschauer waren live dabei.

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Mika Scholz der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur drei Minuten später konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (56.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Hildebrandt, Schulz (76. Bühling), Husung, Schäffner, Sonnenberg, Worch, Weick, Kern, Schneider (86. Bärwolf)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Röhl, Priese, Jespersen, Laabs (65. Klajdi), Duda, Lohse, Pung (74. Hamidovic), Magnus (65. Koch), Wasylyk (76. Instenberg)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132