Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Patrick Olbricht (VfB 1906 Sangerhausen) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 49. Minute

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick (90. Hennig), Olbricht, Hildebrandt, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Lange (73. J. Stöhr), Schneider (90. Reiber), Scholz (79. Schulz), Schäffner, F. Stöhr, Kern

SC Bernburg: Friedrich – Lange (88. Gohl), Staat, Giemsa, Becker (59. Hilmer), Krishteyn, Schmidt, Lange (59. Raeck), Krüger, Fahland (88. Heute), Schauer

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76