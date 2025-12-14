Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

34. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:0 Vorsprung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (47.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Schrader, Naujoks, Schürmann, Kosock, Leopold (56. Schneider), Knoche (79. Richter), Stemmler (73. Bönicke), Lancine (79. Leube), Stender (56. Michl)

Turbine Halle: Worch – Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Merschky, Hohl (83. Dichtl), Só (75. Förster), Zaeske (46. Sultanaliev), Waschkowitz, Saile, Brandt, Ries, Canabate Kasparek

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40