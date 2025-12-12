Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 12 schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 49 Minuten 2:0

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, F. Stöhr, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Schneider (90. Reiber), Scholz (79. Schulz), Schäffner, Kern, Hildebrandt, Lange (73. J. Stöhr), Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Fahland (88. Heute), Schmidt, Krishteyn, Lange (59. Raeck), Lange (88. Gohl), Staat, Becker (59. Hilmer), Giemsa, Krüger

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76