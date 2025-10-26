Der VfB Merseburg errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg führt nach 5 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dustin Strobach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Bernburg erlangte (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus (75. Dähne), Erovic (61. Roß), Berndt (81. Arndt), Hillemann, Bierschenk, Frühauf (63. Voigt), Knerler (90. Kothe), D. Wagner, J. L. Wagner, Korngiebel

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Becker, Lange, Hilmer (51. Strobach), Schauer, Raeck, Fahland, Lange, Staat (57. Schmidt), Heitzmann (7. Streithoff)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78