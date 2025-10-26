Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa trennen sich remis
Für den Gastgeber SV Friedersdorf endete das Spiel gegen den SV 1922 Pouch-Rösa am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem torlosen 0:0 (0:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Janssen, Kökel (77. Krasnokutskyi), Mühlbauer, Stolzenhain (78. Rickelt), Jefkay, Vereshchaka (82. Kauna), Siverchuk, Fischer (60. Walter), Seiring, Thiel (38. Rohde)
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Kunyk, Shaba, Rocktäschel (73. Hänisch), Da Silva Semedo (34. Camara), Robalo, Tale (67. Paschos), Ersed, Hulovych (86. Wittek), Synovyd, Gentil Da Cunha
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65