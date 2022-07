1. FCM gegen KSC - Erinnerungen an Pokalkrimi mit Fallrückzieher

Der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC trafen in den vergangenen Jahren mehrmals aufeinander - in der Dritten Liga und im DFB-Pokal.

DFB-Pokalkrimi am 28. November 2000: Petr Maslej vom 1. FCM erzielte per Fallrückzieher den Treffer zum 2:2-Ausgleich gegen den Karlsruher SC. Damals wurde noch im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion gespielt.

Magdeburg - Speziell verlief das Aufeinandertreffen des 1. FC Magdeburg und des Karlsruher SC im Achtelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs in der Saison 2000/2001. Dabei setzte sich der FCM am 28. November 2000 vor 8629 Fans im alten Ernst-Grube-Stadion mit 5:3 (1:2, 3:3) gegen den KSC durch.

Dreimal lag der damalige Fußball-Oberligist, der in der Runde zuvor den FC Bayern München im Elfmeterschießen sensationell aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, hinten. Doch zweimal Maslej, Hannemann, Scholze und schließlich Mydlo schossen das Team von Trainer Eberhard Vogel ins Viertelfinale, wo dann gegen den späteren Pokalsieger Schalke 04 beim 0:1 Feierabend war.

Eberhard Vogel trainierte in der Saison 2000/2001 den 1. FC Magdeburg. Archivfoto: imago-images

Fußball-Fans wählen in der ARD-Sportschau FCM-Tor von Malej zum "Tor des Monats"

In Erinnerung bleibt allen Augenzeugen des turbulenten Pokalkrimis der Fallrückzieher des tschechischen FCM-Mittelfeldakteurs Petr Malej zum zwischenzeitlichen 2:2 in der 77. Minute, der später von den Zuschauern der ARD-Sportschau zum "Tor des Monats" gewählt wurde.

Um Punkte standen sich beide Vereine nur in der Drittliga-Saison 2017/18 gegenüber. Während die Badener das Hinspiel im Oktober 2017 durch einen Sonntagsschuss von Marvin Wanitzek knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnten, hielten sich die Elbestädter im Rückspiel am 7. April 2018 mit einen 2:0 schadlos.

Philip Türpitz in der 70. Minute und Kapitän Christian Beck in der Nachspielzeit trafen vor 22.734 Zuschauern in der MDCC-Arena für den FCM.

Dabei fügte der Club den Gästen die erste Niederlage nach 21 Partien bei und festigte seinen zweiten Tabellenrang. Am Ende sicherte sich die Härtel-Elf nicht nur den Aufstieg, sondern wie aktuell vier Jahre später auch die Drittliga-Meisterschaft.