Dortmund - Selbst Trainer Edin Terzic war mächtig beeindruckt. Der Doppelpack des Dortmunder Neuzugangs Felix Nmecha (54./60. Minute) beim 3:1 (1:1) über Ajax Amsterdam veranlasste den Fußball-Lehrer zu einem Sonderlob.

„Felix hat es hervorragend gemacht. Dass wir das Potenzial in ihm sehen, in torgefährlichen Räumen für uns wichtig zu werden, hat er heute gezeigt“, kommentierte Terzic, „wenn du als Mittelfeldspieler gleich zweimal triffst, ist das besonders schön“.

Gleich bei seinem ersten Auftritt vor heimischer Kulisse empfahl sich Nmecha für weitere Einsätze. Nicht auszuschließen, dass der 22-Jährige schon beim ersten Pflichtspiel des Vize-Meisters in der neuen Saison am kommenden Samstag im DFB-Pokal beim Regionalligisten TSV Schott Mainz in die Startformation rückt. „Er ist so nah dran wie alle anderen. Er konnte in der letzten Woche nahezu komplett mittrainieren“, sagte Terzic. Während der USA-Reise der Borussia war der angeschlagene Nmecha nur zu einem Kurzeinsatz in insgesamt drei Spielen gekommen

Seine beiden Treffer in der Saison-Generalprobe gegen Amsterdam kurz nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit drängte die Kritik in den Hintergrund, die es bei Nmechas Verpflichtung aus Wolfsburg gab. BVB-Anhänger hatten zwei vom 22-Jährigen geteilte und schnell wieder gelöschte Posts in sozialen Medien als homophob und queerfeindlich kritisiert. Nmecha selbst hatte klargestellt, „niemanden“ zu „diskriminieren“. Seinen Start beim BVB empfand er trotz der Störgeräusche als ermutigend: „Es war richtig gut, alle haben mich gut angenommen.“