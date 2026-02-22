Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt im Spiel gegen den VfB Empor Glauchau letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Glauchauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 54

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Werrmann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Glauchauer entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Starke, Schneider, Frackowiak, Schlegel, Kponton (46. Zerrenner), Ensenbach (75. Rupprecht), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Heß (79. Barthel), Krahnert

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Bernhardt, Riesen (76. Gaida), Sieber, Knoll, Rühling (61. Luge), Hähnel, Werrmann, Hertel (76. Sovago), Barth (83. Bernert)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125