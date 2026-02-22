Eine herbe Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 4:8 (4:6) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Timo Jakob das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Haldensleber SC und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Timo Jakob traf in der 11. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Louis Neumann traf in der 16. Minute zum zweiten Mal. Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Jannes Michael Prokop traf in der 32. Spielminute per Strafstoß. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Schultz versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann traf in der 45. Spielminute ein weiteres Mal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Louis Hering versenkte den Ball in der 69. Minute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 auszubauen (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Thal, Boege, Grmay (46. Petrochenko), Ahlfeld, Sulfrian, Fölsch, Neumann, Madaus, Prokop (90. Schürmann), Schnee

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schoendube (46. Sheviakov), Jakob, May, Hättasch (64. Hering), Gerlach, Beyer (70. Scharfe), Reka, Stackfleth, Kranz, Schultz

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40