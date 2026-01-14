Wieder Ärger um Samuel Eto'o: Nach Vorfällen beim Afrika Cup wird der Verbandspräsident für vier Spiele gesperrt. Was war beim 0:2 gegen Marokko passiert?

Rabat - Kameruns Ex-Weltklassestürmer und heutiger Verbandspräsident Samuel Eto'o ist wegen der Vorfälle beim Ausscheiden im Viertelfinale des Afrika Cups zu einer Sperre von vier Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dollar verurteilt worden. Das entschied der Disziplinarausschuss des afrikanischen Fußball-Verbandes Caf.

Eto'o hatte beim 0:2 gegen Gastgeber Marokko wütende Gesten in Richtung seines marokkanischen Gegenübers Fouzi Lekjaa gemacht, während Caf-Präsident Patrice Motsepe in der Nähe saß. Kameruns Verband Fecafoot nahm die Entscheidung zur Kenntnis, bemängelte aber ein „faires Verfahren“.

Wiederholungstäter Eto'o

Es war nicht das erste Mal, dass Eto'o für Negativschlagzeilen als Funktionär sorgte. Nach einem Spiel bei der U20-WM der Frauen im September 2024 war der einstige Stürmer wegen Fehlverhaltens zu einer Sperre von einem halben Jahr verurteilt worden.

Beim Afrika Cup ging es unterdessen nicht nur im Spiel zwischen Marokko und Kamerun hitzig zur Sache. Beim Viertelfinale zwischen Algerien und Nigeria waren zunächst Spieler und Offizielle auf dem Rasen, später sogar die Journalisten in der Mixed Zone aneinandergeraten.