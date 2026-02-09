Mitten in einem Live-Interview kommt Juve-Coach Spalletti einer Moderatorin sehr nahe. Mit seiner Aktion sorgt er in den sozialen Medien für Empörung.

Turin - Juventus Turins Trainer Luciano Spalletti hat mit einem Kuss mitten in einem Live-Interview für Empörung gesorgt. Nach dem Serie-A-Spiel gegen Lazio Rom (2:2) küsste der ehemalige italienische Fußball-Nationaltrainer die Moderatorin des Streamingdienstes DAZN Federica Zille vor laufenden Kameras auf die Schulter. In den sozialen Medien bekam Spalletti von Usern Kritik für die Aktion ab.

Spalletti und Zille unterhielten sich in der Live-Schalte über eine strittige Szene der Partie am Sonntagabend. Spalletti war der Meinung, dass seiner Mannschaft ein Foulelfmeter verwehrt worden war. Der 66-Jährige wollte mit seiner Aktion den Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Zusammenprall zeigen.

Moderatorin lachte verlegen

Er fragte Zille zwar: „Darf ich dir einen Kuss geben?“ Spalletti wartete allerdings nicht auf die Antwort der DAZN-Moderatorin und küsste sie auf die Schulter. „Ich habe dir einen Kuss gegeben, das ist ein Kontakt“, sagte er danach. Zille lachte daraufhin verlegen, reagierte aber nicht weiter.

In den sozialen Medien sorgte die Aktion des Juve-Trainers für Empörung. Einige merkten an, dass er bei einem männlichen Journalisten wohl nicht dasselbe getan hätte. Zille habe außerdem nicht ihr Einverständnis gegeben nach Spallettis Frage vor dem Kuss. Deswegen sei die Aktion zu kritisieren.

Im Netz erinnern an den Rubiales-Kuss

Einige erinnerte der Fall an Spaniens früheren Fußball-Präsidenten Luis Rubiales. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der spanischen Fußballerinnen in Sydney 2023 der Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Nach Kritik trat er von seinem Amt zurück. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe.