Zuletzt fehlen Manchester City die Tore. Um die Chance auf die Meisterschaft zu wahren, verstärkt sich der Premier-League-Club mit einem formstarken Angreifer.

Manchester - Manchester City hat Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth für eine hohe zweistellige Millionensumme verpflichtet. Der in London geborene Fußball-Nationalspieler Ghanas unterschrieb einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Medienberichten zufolge bezahlt Man City für den 26-Jährigen eine Ablösesumme von umgerechnet knapp 72 Millionen Euro (62,5 Millionen Pfund). Bournemouth teilte mit, es handle sich um eine Rekordsumme für den Club, ohne Zahlen zu nennen.

Man City hofft auf neuen Schwung in der Meisterschaft

In der vergangenen Saison war Semenyo mit elf Premier-League-Toren maßgeblich am Klassenverbleib des AFC Bournemouth beteiligt. In dieser Spielzeit erzielte der Angreifer bereits zehn Treffer und lieferte drei Torvorlagen. Sein letztes Tor für Bournemouth war der Siegtreffer in der Nachspielzeit beim 3:2 gegen Tottenham Hotspur.

Während der derzeitige Tabellen-15. einen seiner Leistungsträger verliert, hofft Man City, mit Semenyo seine Chancen auf Titel zu verbessern. In der Premier League ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter FC Arsenal nach zuletzt drei Unentschieden schon auf sechs Punkte gestiegen.

Semenyo sieht City „in einer großartigen Position“

„City ist in einer großartigen Position“, wurde Semenyo auf der Vereinswebsite zitiert. „Sie sind noch in vier Wettbewerben vertreten. Ich bin wirklich überzeugt, dass ich dem Team dabei helfen kann, eine starke zweite Saisonhälfte zu spielen.“