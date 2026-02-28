Thomas Müller sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der WM im Sommer Defizite. Aus seiner Sicht fehlt im DFB-Team die nötige Stabilität - trotz vorhandener Qualität.

Vancouver - Fußball-Profi Thomas Müller zählt die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, in Kanada und Mexiko nicht zum engeren Favoritenkreis. „Wir haben genügend Qualität, um jede Top-Nation an einem einzelnen Tag zu schlagen. Aber ich sehe umgekehrt die Stabilität nicht, dass wir kaum zu schlagen wären. Das ist ein Unterschied: Kann ich mal jemanden schlagen oder bin ich selbst ganz schwer zu besiegen?“, sagte der 36-Jährige dem „Kicker“.

Es fehle aktuell noch die Konstanz, merkte der Weltmeister von 2014 an. „Trotzdem sollte jeder im Kader mit dem Mindset ins Turnier gehen, alles in die Waagschale zu werfen, um das Finale möglich zu machen“, sagte Müller. Er erklärte, dass er sich einen Weltmeister wünsche, „bei dem es Spaß macht, zuzuschauen“. Einen Sensationssieger wie Griechenland bei der Europameisterschaft 2004 schließt der Profi der Vancouver Whitecaps aus.

Müller über seine Zeit in Vancouver: „Es macht richtig Spaß hier“

Müller fühlt sich beim Verein aus der Major League Soccer wohl. „Es macht richtig Spaß hier“, sagte der Offensivspieler, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern München nach Kanada gewechselt war. „Mein Hauptthema ist der Fußballplatz, der mein Leben am meisten beeinflusst. Mit der Mannschaft hat es von Anfang an auf und neben dem Platz funktioniert.“

Auch die Stadt Vancouver habe er schnell schätzen gelernt. „Die Menschen sind sehr offen, eine sehr internationale Stadt mit vielen Kulturen. Dadurch weiß niemand genau, ob du Einheimischer bist oder erst seit vier Stunden in der Stadt. Das Leben fühlt sich sicher an, dazu kommt viel Natur. Kurz gesagt: Das Gesamtpaket ist sehr lebenswert.“ Zudem sei das Privatleben in Vancouver „auf jeden Fall etwas entspannter“ als noch in München.

Müller kündigt Rückkehr nach Deutschland an

Dennoch kündigte Müller an, eines Tages nach Deutschland zurückzukehren. „Dafür bin ich zu sehr verwurzelt. Ich schätze das Leben in Deutschland sehr“, äußerte der zweimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern.