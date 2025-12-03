Spaniens Fußballerinnen feiern nach dem 3:0 gegen Deutschland nicht nur den Titel, sondern auch einen neuen Zuschauerrekord bei einem Frauen-Länderspiel. Die spanische Presse verteilt viel Lob.

Die Nations-League-Siegerinnen kommen erneut aus Spanien.

Madrid - Die deutschen Fußballerinnen verlieren das Rückspiel des Nations-League-Finales gegen Spanien 0:3. Im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid sorgen 55.843 Zuschauerinnen und Zuschauer für eine neue Rekordkulisse bei einem spanischen Frauen-Länderspiel. Das schreiben die spanischen Medien nach dem Titelgewinn der Elf von Trainerin Sonia Bermúdez:

„Sport“: „Spanien dreht auf, besiegt Deutschland und gewinnt seine zweite Nations League. La Roja erzielt im Metropolitano ein historisches 3:0 mit zwei Toren von Cláudia Pina und einem von Vicky López, beendet damit ein makelloses Finale und holt sich den dritten Titel seiner Geschichte.“

„AS“: „Champions durch Kantersieg!“

„El Pais“: „Die goldene Generation krönt sich erneut: Champions in der Nations League.“

„Mundo Deportivo“: „An einem epischen Abend mit einer Rekordzuschauerzahl von 55.843 besiegte Spanien Deutschland mit 3:0 durch zwei Tore der Spielerin des Spiels, Cláudia Pina, und ein weiteres Tor von Vicky López und erzielte damit einen neuen Erfolg.“

„La Vanguardia“: „Spanien besiegt Deutschland dank einer herausragenden Cláudia Pina und erobert erneut die Nations League.“

„Marca“: „Nationale Fiesta und historischer Rekord im Metropolitano.“