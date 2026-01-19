Nach dem dramatisch aussehenden Sturz in Kiel gibt Paderborns Calvin Brackelmann vorsichtig Entwarnung. Wie er die Nacht verbrachte und was die nächsten Schritte für den Verteidiger sind.

Paderborn - Abwehrspieler Calvin Brackelmann vom SC Paderborn hat sich einen Tag nach seinem schweren Sturz in der Zweitliga-Partie bei Holstein Kiel zu Wort gemeldet und vorsichtig Entwarnung gegeben. „Nach den ersten Untersuchungen geht es mir den Umständen entsprechend gut und ich konnte die Nacht bereits mit meiner Familie verbringen“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram und bedankte sich für die Nachrichten und Genesungswünsche.

„Jetzt folgen ein paar Checks und dann geht’s weiter“, hieß es in dem Post weiter, den der Fußballprofi mit den Worten „Gestern Demut, heute Dankbarkeit“ und einem Emoji mit betenden Händen beendete. Bereits am Sonntagabend hatte der SC Paderborn nach der besorgniserregenden Szene eine „Teil-Entwarnung“ gegeben, ohne jedoch eine genaue Diagnose zu kommunizieren.

Brackelmann war in der Partie in Kiel am Sonntagnachmittag (0:2) nach einem Luftzweikampf kurz vor dem Ende schwer auf dem Nacken gelandet und benommen liegengeblieben. Der 26-Jährige wurde etwa zehn Minuten von medizinischen Kräften und abgeschirmt von seinen Kollegen behandelt. Stille machte sich im Stadion breit, ehe der Spieler unter Beifall aus dem Stadion ins Krankenhaus abtransportiert wurde.