Die Ausweitung der Befugnisse von Videoschiedsrichtern wird konkret. Kurz vor der WM-Auslosung begründet der Ober-Referee, warum er künftig auch bei Eckbällen die Technik nutzen will.

Der Schiri-Chef der FIFA spricht sich für eine Erweiterung der Befugnisse der Videoreferees aus. (Archivbild)

Washington - Schiri-Chef Pierluigi Collina hat sich für eine Ausweitung der Befugnisse von Videoreferees auch bei Eckbällen ausgesprochen. „Bedingung ist, dass es zu keinen Spielverzögerungen kommt. Aber warum sollen wir den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass falsche Entscheidungen keine Konsequenzen haben“, sagte der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission vor der Auslosung der WM-Gruppen in Washington.

Aus Sicht des Italieners gäbe es bei Eckbällen genug Zeit, um den Videoreferee vor der Ausführung checken zu lassen, ob die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld korrekt war. Verteidiger würden sich positionieren, der ausführende Schütze zur Eckfahne laufen. In dieser Zeitspanne müsse der VAR den Check ausführen, betonte der 65-Jährige.

Auch Ampelkarten künftig überprüfbar?

Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass das für Regelfragen zuständige International Football Association Board (Ifab) sich mit entsprechenden Änderungen befasse. Neben Eckbällen sollen künftig auch Gelb-Rote Karten zum Katalog der überprüfbaren Spielszenen gehören, bestätigte Collina.

Entscheidung über WM-Einsatz in Wales

Eine Änderung schon bei der WM im Sommer 2026 ist möglich. Das Ifab trifft sich am 20. Januar zu einem Business-Meeting in London. Bei der Generalversammlung am 28. Februar in Hensol in Wales könnte eine Entscheidung fallen.

Durch die Unterstützung Collinas, der auch ein enges Verhältnis zu FIFA-Chef Gianni Infantino hat, scheint die angestrebte Änderung beste Chancen auf eine Umsetzung zu haben. Bislang kommt es bei Roten Karten, Torentscheidungen, Abseitsfragen und möglichen Strafen nach Spielerverwechslungen durch die Referees zu Überprüfungen durch den Videoreferee.