Nach der Gruppenauslosung für die Fußball-WM wird die FIFA in einer weiteren Show die Spielorte und Anstoßzeiten bekanntgeben. Beim Live-Event werden auch ehemalige Weltmeister dabei sein.

Wo die DFB-Auswahl bei der WM spielen wird, verkündet die FIFA am Samstag.

Washington - Mit der Hilfe von Brasiliens Weltmeister-Stürmer Ronaldo und Italiens Altstar Francesco Totti verkündet die FIFA heute den konkreten Spielplan der Fußball-WM im kommenden Jahr. Auch die bulgarische Fußballlegende Christo Stoitschkow und der ehemalige US-Fußballer Alexi Lalas werden nach Angaben des Weltverbands FIFA-Präsident Gianni Infantino am Tag nach der Gruppen-Auslosung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bei einer weiteren Show in Washington unterstützen.

Seit Freitag stehen die zwölf Vorrundengruppen fest, Deutschland hat mit Curaçao, Ecuador und der Elfenbeinküste lösbare Gegner erwischt. Sicher sind auch die Spieldaten: Gegen Curaçao geht es für das deutsche Team am 14. Juni, gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni, zum Abschluss am 25. Juni dann gegen Ecuador. Offen ist aber noch, wo genau die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen wird und wann die Partien angepfiffen werden.

Dies will die FIFA heute ab 18.00 Uhr bekanntgeben. Das Show-Event wird auf FIFA.com und dem YouTube-Kanal des Weltverbands zu sehen sein. Die WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil.

Die Größe des Turniers macht die Logistik noch einmal deutlich komplexer. Direkt nach der Veröffentlichung des endgültigen Spielplans will Bundestrainer Nagelsmann die Turnier-Vorbereitung festzurren. Schnellstmöglich soll auch das geeignete Team-Quartier fix gebucht werden.