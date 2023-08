Rio de Janeiro - Nach dem Debakel bei der Weltmeisterschaft hat der brasilianische Fußball-Verband CBF Pia Sundhage (63) als Nationaltrainerin freigestellt.

„Mit dem heutigen Tag beenden wir Pias Arbeit mit dem CBF“, wird Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues in einer Mitteilung zitiert. Der Vertrag der Star-Trainerin galt ursprünglich bis ins Olympia-Jahr 2024, doch nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der vergangenen WM in Australien und Neuseeland endet Sundhages Amtszeit vorzeitig. Die Nachfolge solle in den kommenden Tagen geregelt werden, informierte der Verband.

Sundhage hatte kurz nach der WM 2019 die Aufgabe als Cheftrainerin der Nationalelf übernommen, nachdem Brasilien zuvor im Achtelfinale an Gastgeber Frankreich gescheitert war. Zuvor trainierte Sundhage unter anderem bereits die Fußballerinnen ihres Heimatlandes Schweden und der USA.

In Australien und Neuseeland war das Turnier für die Südamerikanerinnen früh zu Ende, nachdem Sundhages Elf trotz des 4:0-Auftaktsieges gegen Panama die Vorrundengruppe F hinter Frankreich und Jamaika als Dritter abgeschlossen hatte. Das reichte nicht fürs Weiterkommen.