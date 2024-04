Wiesbaden - Der SV Wehen Wiesbaden hat nach einem turbulenten Zweitliga-Spiel Trainer Markus Kauczinski mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung verkündete der Club wenige Stunden nach der 3:5 (2:3)-Heimpleite gegen die SpVgg Greuther Fürth.

„Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht“, sagte SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer laut Mitteilung. „Der Verbleib in der 2. Bundesliga hat für uns aber oberste Priorität, daher war dieser Weg am Ende unumgänglich.“ Bis auf Weiteres soll das Training von den Co-Trainern Nils Döring und Giuliano Modica geleitet werden.

Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sieben Spielen war der Aufsteiger am Nachmittag auf den Relegationsplatz gerutscht und liegt einen Punkt hinter dem 1. FC Kaiserslautern.