Die hochgelobte Offensive der Nigerianer macht beim Viertelfinal-Duell mit Algerien den Unterschied aus. Vor allem ein Stürmer sticht heraus.

Marrakesch - Stürmerstar Victor Osimhen hat Nigeria ins Halbfinale des Afrika Cups in Marokko geführt. Der Profi von Galatasaray Istanbul erzielte beim 2:0 (0:0) im Viertelfinale gegen Algerien das wegweisende Führungstor (47.) und bereitete den zweiten Treffer von Akor Adams zehn Minuten später mustergültig vor. Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußball-Ikone Zinédine Zidane, war zweimal geschlagen.

Nigeria spielt in der Vorschlussrunde am Mittwoch gegen Gastgeber Marokko um den Finaleinzug. Im Spiel am Abend (20.00 Uhr/DAZN) stehen sich Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste und Ägypten gegenüber. Der Sieger dieses Duells trifft im Halbfinale auf Senegal.