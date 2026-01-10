weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  Afrika Cup: Tor und Vorlage: Victor Osimhen führt Nigeria ins Halbfinale

Die hochgelobte Offensive der Nigerianer macht beim Viertelfinal-Duell mit Algerien den Unterschied aus. Vor allem ein Stürmer sticht heraus.

Von dpa 10.01.2026, 19:11
Immer den Ball im Blick: Victor Osimhen (l)
Immer den Ball im Blick: Victor Osimhen (l) Themba Hadebe/AP/dpa

Marrakesch - Stürmerstar Victor Osimhen hat Nigeria ins Halbfinale des Afrika Cups in Marokko geführt. Der Profi von Galatasaray Istanbul erzielte beim 2:0 (0:0) im Viertelfinale gegen Algerien das wegweisende Führungstor (47.) und bereitete den zweiten Treffer von Akor Adams zehn Minuten später mustergültig vor. Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußball-Ikone Zinédine Zidane, war zweimal geschlagen.

Nigeria spielt in der Vorschlussrunde am Mittwoch gegen Gastgeber Marokko um den Finaleinzug. Im Spiel am Abend (20.00 Uhr/DAZN) stehen sich Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste und Ägypten gegenüber. Der Sieger dieses Duells trifft im Halbfinale auf Senegal.