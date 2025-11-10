Nach zwei Unentschieden stehen die deutschen U17-Fußballer bei der WM unter Druck. Das Team um Trainer Marc-Patrick Meister löst die Aufgabe und kommt weiter.

Coach Marc-Patrick Meister ist mit der deutschen U17 bei der Fußball-WM in der K.-o.-Runde (Archivbild)

Doha - Titelverteidiger Deutschland hat bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar als Gruppensieger die K.-o.-Runde erreicht. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) holte im dritten und letzten Spiel der Gruppe G in Doha den ersten Sieg. Gegen El Salvador gewann das Team von Trainer Marc-Patrick Meister mit 7:0 (3:0).

Der Leverkusener Jeremiah Dennit Mensah mit einem Doppelpack (32./57. Minute), der Frankfurter Alexander Staff (41.), der Münchner Wisdom Mike (45.), der Kölner Maik Afri Akumu (52.), der Paderborner Lasse Eickel (60.) und der Frankfurt Christian Prenaj (84.) erzielten die Tore beim Schützenfest.

Gegen Nordkorea und Kolumbien war die DFB-Auswahl jeweils nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Gegner im Sechzehntelfinale der WM, an der erstmals 48 Teams teilnehmen, steht noch nicht fest. Das Endspiel findet am 27. November statt.

Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen.