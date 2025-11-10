Deutschlands Tennis-Damen müssen auf eine wichtige Spielerin verzichten. Dennoch bleibt der Klassenerhalt das Ziel.

Ismaning - Die deutschen Tennis-Damen müssen in den Playoffs des Billie Jean King Cups auf Tatjana Maria verzichten. Die 38-Jährige muss wegen Rückenbeschwerden passen. Dafür nominierte Teamchef Rainer Schüttler Jule Niemeier nach.

„Jule war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Mannschaft und kennt die besonderen Situationen des Billie Jean King Cups. Dazu ist sie sowohl im Einzel als auch im Doppel variabel einsetzbar. Das gibt uns noch mehr Möglichkeiten, wie wir an den Spieltagen aufstellen können“, sagte Schüttler.

Niemeier hat ein kompliziertes Jahr hinter sich und ist in der Weltrangliste zum Ende des Jahres auf Platz 242 zurückgefallen. Von 35 Matches hat die Dortmunderin lediglich elf gewonnen.

Deutschland trifft in der Gruppe F an diesem Wochenende in Ismaning auf die Türkei und Belgien. Nur der Gruppenerste bleibt in der Weltgruppe.