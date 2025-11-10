Die begehrte Eintrittskarte mit der Nummer 001 bekommt Claudia Sheinbaum, doch sie will sie nicht nutzen. Wer hat die Chance auf das WM-Ticket für das Eröffnungsspiel?

Mexiko-Stadt - Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Mexiko-Stadt verschenken. Ihr Ticket mit der Nummer 001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Eintrittskarte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin.

Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz: „Wir denken noch darüber nach, wie wir die Frau auswählen, die das Ticket bekommt.“

1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket

Für das Eröffnungsspiel kursierten laut dem Portal „The Athletic“ Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8.364 Peso (rund 455 US-Dollar).

An der Weltmeisterschaft 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Turnier dauert nach dem Auftakt mehr als fünf Wochen. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen.