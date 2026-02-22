Florian Wirtz wird bei Nottingham Forest wegen Beschwerden kurzfristig aus der Startelf des FC Liverpool gestrichen. Seine Kollegen gewinnen ohne ihn. Sein Coach gibt anschließend leichte Entwarnung.

Nottingham - Florian Wirtz ist in der englischen Premier League kurzfristig ausgefallen. Der Fußball-Nationalspieler klagte beim Aufwärmen zum Spiel bei Nottingham Forest über Rückenbeschwerden und wurde in der Startelf durch Curtis Jones ersetzt. Ohne Wirtz kamen die Reds nach einer kuriosen Schlussphase dank des Argentiniers Alexis Mac Allister zu einem späten und glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg.

Vorsichtige Entwarnung bezüglich Wirtz

Liverpool-Coach Arne Slot gab anschließend Entwarnung bezüglich Wirtz. „Wir gehen nicht davon aus, dass es besonders ernst ist“, sagte er, „aber er hat seinen Rücken beim Aufwärmen zu sehr gespürt, um spielen zu können. Er war nicht in der Lage, 100 Prozent zu geben, nicht mal annähernd.“

Slot äußerte sich zuversichtlich, dass Wirtz bis zum kommenden Premier-League-Spiel am Samstag gegen West Ham United wieder fit ist. „Wir hoffen und erwarten, dass er nächste Woche wieder bei uns ist“, so der Trainer. „Aber man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln.“

Mac Allister lässt Liverpool spät jubeln

Matchwinner in Nottingham war Mac Allister. Er staubte in der siebten Minute der Nachspielzeit ab, nachdem der deutsche Nottingham-Torwart Stefan Ortega Moreno einen Schuss von Virgil van Dijk noch abgewehrt hatte. Wegen einer vermeintlichen Abseitsposition wurde der Treffer zunächst minutenlang vom Videoassistenten überprüft.

Zuvor hatte sich Englands Fußballmeister lange schwergetan. Immer wieder musste Torhüter Alisson gegen die starken Gastgeber, bei denen der neue Trainer Vitor Pereira erstmals an der Seitenlinie stand, retten. Hingegen blieb die Elf um Stürmerstar Mohamed Salah ideenlos und wurde erst in der Schlussphase gefährlich.

Wirtz schon bald in der DFB-Elf gefragt

Im kommenden Monat stehen die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft im WM-Jahr an. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana am 19. März. Wirtz ist dafür eigentlich fest eingeplant.