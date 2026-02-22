Das war ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Die USA gewinnen das olympische Eishockey-Finale gegen Kanada. Das nutzt der US-Präsident für eine Spitze gegen den Rivalen.

Washington - Nach dem Triumph der US-Stars im olympischen Eishockey-Finale über den großen Rivalen Kanada ließ auch die Reaktion aus dem Weißen Haus nicht lange auf sich warten. „Gratulation an unser großartiges US-Eishockeyteam. Sie haben Gold gewonnen. Wow. Donald J. Trump“, hieß es in einer Mitteilung auf X. Auf einem Bild dazu war Trump mit einem Eishockey-Schläger beim Empfang von Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers zu sehen.

Ein weiteres vom Weißen Haus gepostete Foto war brisanter: Es zeigte einen Weißkopfseeadler, der Nationalvogel der Vereinigten Staaten, auf Beutezug. Darunter war ein alter Post des ehemaligen kanadischen Premierministers Justin Trudeau vom vergangenen Jahr zu sehen, als dieser schrieb: „Ihr könnt nicht unser Land nehmen - und ihr könnt nicht unser Spiel nehmen.“ Damals hatte Kanada in Zeiten politischer Spannungen im Finale des Vier-Nationen-Turniers gegen die USA gewonnen. Jetzt gab es also den Revanche-Post des Weißen Hauses.

Das US-Team hatte bei den Winterspielen in Italien den Topfavoriten Kanada mit 2:1 nach Verlängerung besiegt und zum dritten Mal nach 1960 und 1980 Gold geholt. Trump meldete sich nach seinen Botschaften in sozialen Medien auch mit einem Video-Anruf in der Kabine der neuen Olympiasieger. „Ich weiß nicht, ob es per Facetime oder was auch immer war, aber die Spieler haben mit ihm gesprochen und er hat seinen Respekt ausgedrückt und gratuliert“, berichtete US-Trainer Mike Sullivan. „Wir sind alle stolze Amerikaner, das war ein großartiger Moment“, sagte US-Kapitän Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs.