Gegen den Tabellenvorletzten UD Levante tut der FC Barcelona nicht viel mehr als nötig. Es reicht zu einem lockeren Heimsieg, der den Katalanen wieder die Spitzenposition in der Liga bringt.

Barcelona - Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera División seinen Dauerrivalen Real Madrid wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Gegen den Tabellenvorletzten UD Levante siegte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mühelos mit 3:0 (2:0) und führt die Liga nun mit einem Punkt Vorsprung auf den Fußball-Rekordmeister aus der Hauptstadt an. Real hatte am Samstag bei CA Osasuna überraschend 1:2 verloren.

Im Camp Nou erzielten Marc Bernal (4. Minute), Frenkie de Jong (32.) und Fermín López (81.) die Tore für die wie erwartet überlegenen Katalanen, die damit wieder in die Erfolgsspur fanden. Zuletzt hatte die Flick-Elf in der Liga beim FC Girona 1:2 verloren und im Pokal-Hinspiel bei Atlético Madrid gar 0:4. Das Rückspiel findet am 3. März statt, dazwischen erwartet Barça noch Villarreal in der Liga.