Madrid - Real Madrid hat sich vor dem Showdown um die spanische Fußball-Meisterschaft mit dem Erzrivalen FC Barcelona zu einem Sieg gezittert. Trotz einer zwischenzeitigen 3:0-Führung wurde es für die Königlichen vor heimischer Kulisse gegen Celta Vigo noch einmal richtig eng. Am Ende rettete der Meister der vergangenen Saison ein 3:2 (2:0) und wahrte damit die Resthoffnungen im Titelkampf.

Vor dem Clásico am kommenden Sonntag beim FC Barcelona beträgt der Rückstand weiterhin vier Punkte. Der Tabellenführer als Katalonien hatte am Samstag 2:1 bei Schlusslicht Real Valladolid gewonnen.

Doppelpack von Superstar Mbappé

Mit zwei sehenswerten Toren sorgten die Madrilenen nach einer guten halben Stunde nur scheinbar für Klarheit. Zuerst traf Ardar Güler (33.) mit einem Schuss in den Winkel, nur sechs Minuten später legte Kylian Mbappé mit einem Schuss ebenfalls ins Tordreieck nach. Der französische Ex-Weltmeister erhöhte kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer (48.). Damit schien schon alles gelaufen.

Doch Javi Rodriguez (69.) und Williot Swedberg (76.) sorgten mit ihren Anschlusstreffern für finale Hochspannung im Estadio Santiago Bernabéu. Bei einem Distanzschuss (80.) rutschte der Ball unter Real-Keeper Thibaut Courtois durch, erst im Nachfassen bewahrte der Belgier Real vor dem drohenden Remis. Auch danach musste er noch mehrmals eingreifen.

Bis zum bereits vierten Clásico in dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nun Zeit, sich zu erholen und vorzubereiten. Im Gegensatz zu Barcelona: Die Katalanen, bei denen Kapitän und Stammkeeper Marc-André ter Stegen gegen Valladolid sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause gegeben hatte, treten an diesem Dienstag zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand an.

Die bisherigen drei Duelle in dieser Spielzeit entschied Barcelona für sich. Das Liga-Hinspiel endete mit einem 4:0, das Finale der Supercopa mit 5:2 und das Endspiel in der Copa del Rey mit 3:2 nach Verlängerung für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick.