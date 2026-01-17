Im Vorrundenspiel gegen die Ukraine zeigt sich der Europameister so torhungrig wie kein Team zuvor und egalisiert gleich noch eine andere Bestmarke.

Oslo - Frankreichs Handballer haben bei der Europameisterschaft für den nächsten Torrekord gesorgt. Der Titelverteidiger erzielte beim 46:26 (24:12)-Sieg gegen die Ukraine in Oslo so viele Treffer wie noch nie zuvor ein Team in einem Spiel. Die bisherige Bestmarke hatten sich Norwegen (42:31 gegen Polen/2022), Schweden (42:26 gegen Georgien/2024) und Frankreich nach dem 42:28-Auftakterfolg gegen Tschechien bei dieser Endrunde geteilt.

Mit dem Kantersieg gegen die Ukraine stellte der viermalige Europameister zudem den Rekord des höchsten EM-Erfolges ein. Einen 20-Tore-Unterschied hatte es bisher nur bei der Partie zwischen Tschechien und Nordmazedonien (38:18) im Jahr 1998 gegeben.

Bereits am Vortag gab es bei der Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden einen Rekord, als sich Slowenien und Nordmazedonien beim 41:40 das torreichste Spiel der EM-Geschichte geliefert hatten.