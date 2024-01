Nach den Niederlagen im Halbfinale geht es für Deutschland und Schweden bei der Handball-EM am Sonntagnachmittag immerhin noch um Bronze - und dazu um ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris.

Köln. - Geht es nach den Gesichtsausdrücken und der Körpersprache, dann liegt der Vorteil vor dem Spiel um Rang drei am Sonntag in der Kölner Lanxess-Arena (15 Uhr, ARD) schon eher bei der deutschen Mannschaft. Den Schweden war nämlich gestern bei der obligatorischen Medienrunde vor dem Finaltag immer noch der Schock über den späten, aber nach den TV-Bildern regelwidrigen Ausgleich der Franzosen in der regulären Spielzeit deutlich anzumerken. Nur der Zwang des Europäischen Verbandes konnte die Skandinavier in die Arena holen, wo sie dann eher lustlos von Interview zu Interview schlurften.