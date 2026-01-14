Die EM-Auslosung ein „Albtraum“, der Auftaktgegner „unattraktiv“: Gegen Österreich tut sich Deutschland oft schwer. Warum die Zuversicht im DHB-Team trotzdem groß ist und wie es den Verletzten geht.

Silkeborg - Die deutschen Handballer drängen auf den Start. Nach der mehrstündigen Fahrt von Hannover ins dänische Silkeborg blieb kaum Zeit zum Durchatmen. Aus dem Bus ging es direkt in den Videoraum, dann durch die Winterlandschaft Jütlands zum ersten Training. Vor der wohl schwersten EM seit Jahren zählt jede Minute. „Wir sind jetzt im Turniermodus angekommen“, erklärte Kapitän Johannes Golla, der sein Team zum ersten deutschen EM-Gold seit 2016 führen will.

Um die schwierige EM-Mission nicht frühzeitig zu gefährden, ist ein Patzer zum Auftakt am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn/ARD) gegen Österreich quasi verboten. „Unser Ziel ist hochgesteckt, das heißt Halbfinale“, kündigte Bundestrainer Alfred Gislason mutig an.

Nils Lichtlein, der das Fußball-Aufwärmprogramm seiner Teamkollegen abseits auf dem Ergometer verfolgte, dürfte aufgrund seiner Fußverletzung definitiv ausfallen. Entwarnung gibt es dagegen vorerst bei Renars Uscins: Der 23-Jährige scheint seine Blessur aus dem Kroatien-Spiel überstanden zu haben und war beim Warmlaufen und Fußballspiel dabei – wenn auch im Tor.

Kein Platz für Fehler: Auslosung ein „Albtraum“

Trotz der gestiegenen Zuversicht nach zwei Testsiegen gegen Vize-Weltmeister Kroatien ist das deutsche Team bemüht, die Erwartungshaltung zu dämpfen. Wolff nannte die Auslosung einen „Albtraum“. Spielmacher Juri Knorr bezeichnete das Turnier als das härteste seiner Karriere. Und Kapitän Johannes Golla mahnte, dass das Halbfinale keine Selbstverständlichkeit sei.

Auch wenn die Vorrunde mit Österreich, Serbien und Spanien ihre Tücken hat, gilt sie für Deutschland als Pflichtaufgabe. Die eigentliche Bewährungsprobe wäre die Hauptrunde, wenn Duelle mit Olympiasieger Dänemark, Frankreich sowie dem WM-Vierten Portugal und Norwegen drohen. „Man kann eine Niederlage vielleicht verkraften, aber keine zweite“, erklärte Gislason.

Da die dänischen Überflieger quasi als unbesiegbar gelten, würde ein Patzer gegen Österreich den Traum von einer Medaille früh zunichtemachen. Und das mit Bundesliga-Spielern gespickte ÖHB-Team von Trainer Iker Romero weiß, wie man Deutschland ärgert. Zwei der drei letzten Duelle endeten unentschieden.

Wolff spricht von „Hässlichkeit“ im ÖHB-Spiel

Zusätzlichen Zündstoff erhält die Partie durch Wolffs Kritik am Spiel des Gegners. „Die Österreicher spielen natürlich absoluten Anti-Handball. Das möchte auch eigentlich keiner sehen. Das ist sehr unattraktiv“, befand Andreas Wolff mit Blick auf das Sieben-gegen-Sechs des DHB-Gegners. Dabei ersetzt ein Team seinen Torwart durch einen siebten Feldspieler.

„Sie haben mit Lukas Hutecek und Mykola Bilyk zwei absolute Alphatiere, die das Angriffsspiel in all ihrer Hässlichkeit leiten und dafür sorgen werden, dass es kein Leckerbissen wird“, warnte Wolff, der neben Rune Dahmke und Jannik Kohlbacher schon beim EM-Triumph 2016 dabei war.

Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. So schrieb der „Kurier“, dass Wolff „seit kurzem alles, nur kein Sympathieträger“ sei. „Heute.at“ titelte in Anlehnung an die Niederlage der deutschen Fußballer gegen Österreich bei der WM 1978, die als Schmach von Cordoba in die Geschichtsbücher einging: „Deutscher Tormann poltert vor Handball-Cordoba“.

Tristesse in Österreich

Während das Selbstvertrauen beim DHB-Team kaum größer sein könnte, herrscht in Österreich nach drei Niederlagen in der EM-Vorbereitung Tristesse. „Es ist lange her, dass wir ein Spiel gewonnen haben“, sagte Kreisläufer Lukas Herburger von den Füchsen Berlin. Aber im Handball ist es wie im Fußball: Gegen den großen Nachbarn ist man besonders motiviert. „Wir wollen es endlich schaffen, nicht nur ein gutes Spiel zu machen oder unentschieden zu spielen, sondern einmal Deutschland zu schlagen“, betonte Bilyk.

Golla und Knorr als „Lebensversicherung“ von der Bank?

Deutschland ist klarer Favorit. Die Euphorie im Team ist nicht vergleichbar mit der Katerstimmung bei der WM vor einem Jahr. „Die Voraussetzungen sind anders. Kohlbacher war verletzt, Golla war fit, aber musste immer spielen. Julian Köster kam krank an und konnte nicht trainieren. Renars war völlig am Ende nach Olympia“, erinnerte sich Gislason, der sich diesmal über einen breiten Kader freut.

Dank Neulingen wie Miro Schluroff, Tom Kiesler oder Matthes Langhoff lässt sich die Belastung besser verteilen. „Wenn Golla, Köster oder Knorr von der Bank kommen können, kann die Bank unsere Lebensversicherung werden. Wenn wir das einbringen, könnten wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mannschaften entwickeln“, befand DHB-Manager Benjamin Chatton.