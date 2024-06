Houston - Deutschlands Golfprofi Martin Kaymer hat seinen ersten Sieg auf der LIV-Tour geholt. Der 39-Jährige aus Mettmann gewann beim Turnier in Houston mit den „Cleeks“ die Teamwertung.

Im Einzel-Ranking belegte Kaymer nach drei Runden im Golf Club von Houston den geteilten neunten Platz. Den Sieg und die vier Millionen US-Dollar Preisgeld sicherte sich der 33 Jahre alte Mexikaner Carlos Ortiz.

„Zum ersten Mal haben wir diese wunderschöne Trophäe gewonnen. Ich bin wirklich sehr stolz auf das Team“, sagte „Cleeks“-Kapitän Kaymer. Ab diesem Donnerstag wird der Rheinländer bei den US Open in Pinhurst im US-Bundesstaat North Carolina antreten. Vor zehn Jahren hatte er genau hier die US Open 2014 souverän gewonnen und den zweiten Major-Titel seiner Karriere perfekt gemacht. Durch den Sieg hatte er sich ein zehnjähriges Startrecht für die US Open gesichert.

2022 war Kaymer dann auf die umstrittene LIV-Tour gewechselt. Die Golf-Serie stehen wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern.