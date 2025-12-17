Auf die Los Angeles Lakers und Milwaukee Bucks folgen die New York Knicks: Im Finale um den NBA Cup dreht das Team die Partie gegen die San Antonio Spurs. Für die Profis kommt ein Zahltag.

Las Vegas - Die New York Knicks haben erstmals den NBA Cup gewonnen und sich im Finale gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama durchgesetzt. Gegen die Texaner holten die Knicks um Jalen Brunson ein 124:113 und verdienten sich kurz vor Weihnachten eine ordentliche Bonuszahlung von mehr als einer halben Million US-Dollar je Spieler. Brunson wurde in Las Vegas als MVP des Mini-Turniers gewählt. „Wir lagen zehn (Punkte) oder sowas hinten und mussten einen Weg finden, zu gewinnen. Koste es, was es wolle“, sagte Brunson. „Ohne meine Mitspieler wäre ich nicht hier.“

Bis zum 92:81 aus Sicht der Spurs im dritten Viertel hatten die Texaner die Partie unter Kontrolle, dann aber arbeiteten sich die Knicks durch einen 25:9-Lauf zurück. „Es ist schön zu sehen, wie ernst es genommen wird. Der Cup ist jedes Jahr größer geworden. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen, die Knicks haben sich das redlich verdient“, sagte Dirk Nowitzki in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime.

Knicks nach Lakers und Bucks dritter Sieger im NBA Cup

Die NBA hat den NBA Cup nun die dritte Saison ausgespielt. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers gewannen, hieß der Wettbewerb noch „In-Season-Tournament“, als die Oklahoma City Thunder im vergangenen Jahr das Finale gegen die Milwaukee Bucks verloren, war es bereits der NBA Cup. Die Liga wollte damit die Saisonphase vor Weihnachten mit zusätzlicher Spannung versehen. Mit Ausnahme des Finales zählen die Partien auch für die Bilanz der Hauptrunde.

Die Halbfinals und das Endspiel wurden in Las Vegas ausgetragen - das wird sich zukünftig womöglich ändern. Sicher ist bereits, dass die Halbfinals in der kommenden Saison beim besser platzierten Team ausgetragen wird. NBA-Boss Adam Silver deutete zudem an, dass das Endspiel zukünftig in der Arena eines College-Teams ausgespielt werden könnte.

Reizvoll ist der finanzielle Rahmen. Jeder Profi mit einem vollwertigen NBA-Vertrag im Kader der Knicks bekommt durch den Sieg nun 530.933 US-Dollar überwiesen - vor allem für Ergänzungsspieler auf den hinteren Kaderplätzen ist das eine enorme Summe.