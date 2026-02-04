Schon vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Italien startet das Mixed-Turnier im Curling. Doch es läuft nicht reibungslos.

Da war es noch hell in der Arena: Das schwedische Curling-Duo im Olympia-Einsatz.

Cortina d'Ampezzo - Die olympischen Curling-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo haben mit einer technischen Panne begonnen. Bei den ersten Partien des Mixed-Turniers noch vor der Eröffnungsfeier am Freitag ging im Cortina Curling Olympic Stadium plötzlich das Licht aus, auch die elektronische Anzeige der Ergebnisse fiel zeitweise aus. Die Spiele seien wegen „technischer Wartung“ unterbrochen, teilten die Organisatoren via Einblendung im TV-Bild mit.

Bei den Athletinnen und Athleten herrschte Verwirrung, sie schauten sich fragend an. Zwei Curlerinnen vertrieben sich die Zeit und imitierten mit ihren Besen eine Luftgitarre. Als das Licht nach rund fünf Minuten wieder anging, applaudierten die Zuschauer - die Curling-Teams quittierten es mit einem Lachen.

Das Stadion in dem Wintersportort war bereits im Jahr 1955 für die Winterspiele im folgenden Jahr gebaut worden. Die deutschen Curler sind bei den aktuellen Winterspielen nicht im Mixed-Turnier dabei und nur bei den Männern qualifiziert.