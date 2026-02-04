Nach nur 29 Einsätzen geht Davis im Rahmen eines großen Spielertrades nach Washington. Was der Wechsel für Dallas bedeutet.

Dallas - Nur ein Jahr nach dem viel kritisierten Tausch mit Luka Doncic wird Basketball-Star Anthony Davis den früheren Nowitzki-Club Dallas Mavericks schon wieder verlassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP und weiteren US-Medien wird der zehnmalige NBA-All-Star im Rahmen eines Trades mit acht Spielern zu den Washington Wizards wechseln.

Davis war erst im Februar vergangenen Jahres von den Los Angeles Lakers im Tausch mit Publikumsliebling Doncic zu den Mavs gekommen. Das hatte in Dallas für großen Wirbel und wohl auch für das Aus des umstrittenen General Managers Nico Harrison gesorgt. Auch Nowitzki sparte damals nicht mit Kritik. „Dieser Trade hat einfach keinen Sinn gemacht. Es gibt keine Erklärung dafür“, sagte der frühere deutsche NBA-Star.

Wirklich erfolgreich war Davis' Gastspiel in Dallas nicht. Er kam auch wegen großer Verletzungsprobleme nur zu 29 Einsätzen. Neben Davis sollen auch Jaden Hardy, D'Angelo Russell und Dante Exum von Dallas nach Washington wechseln, dafür erhalten die Mavs Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham und Marvin Bagley III.